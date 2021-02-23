مؤتمر ستار في إقليم الفرات يعلن بدء فعاليات اليوم العالمي للمرأة

وألقت البيان الشفهي عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، روشن حاجم، في ساحة شهداء قرية حلنج بحضور العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

وقالت روشن عبر البيان: "نعلن عن بدء حملتنا مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، الذي تحقق بفضل تضحية النسوة المناضلات اللواتي قاومن ضد السلطات المهيمنة، وأضرمت النار في أجسادهن".

وأشارت روشن خلال البيان إلى أن هناك العديد من الأنظمة السلطوية التي تمارس سلطتها على المرأة، وتعمل على تجريد المرأة من حريتها، كدولة الاحتلال التركي التي تستهدف النساء المناضلات ضد السلطة التركية الفاشية.

وأكدت أن الدولة التركية ترى تنظيم المرأة ونضالها بكافة المكونات في شمال وشرق سوريا، التي تطالب بحقوقها وحقوق شعبها خطراً على نظامها الفاشي.

ونوهت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، روشن حاجم، إلى أنه هناك حالات انتحار وقتل للمرأة ضمن مقاطعة كوباني، مشيرة إلى أن سببها الرئيسي عدم التخلص من الذهنية الذكورية السلطوية بين المجتمع، مؤكدة على محاربة تلك الظاهرة والعمل على التخلص منها بالتنظيم ونشر الوعي بين النساء.

وناشدت في ختام البيان كافة النساء للانضمام إلى الحملة، وتنظيم الفعاليات للتعريف بإرادة المرأة الحرة، والنضال في وجه الأنظمة الفاشية.

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تحي ثورة المرأة ونضالها، والتي تمجد الشهادة والشهداء.

يُشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، والذي عقد في باريس عام 1945.

(م ع/ج)

ANHA