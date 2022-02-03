مؤتمر ستار في إقليم الفرات تدين الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا ومخمور وشنكال

أدلت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ببيان إلى الرأي العام، أمام ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ومخيم مخمور وقضاء شنكال بباشور.

بيان المنسقية استنكر الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي، سواء بالطائرات المسيّرة أو بالطائرات الحربية على المنطقة، واعتبرتها "حرباً لتهجير الأهالي من المنطقة بعد فشلها (تركيا) في خططها السابقة، أمام صمود الأهالي في وجه مخططات الدولة التركية".

وأكد "بعد فشل داعش في هجومه على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، وكسر شوكته أمام قواتنا، لم يعد أمام دولة الاحتلال التركي الراعية للإرهاب أي حل سوى ترهيب الأهالي".

وحمّلت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، حكومة باشور مسؤولية تعرُّض المنطقة (مخيم مخمور وقضاء شنكال) للهجمات التركية، واعتبرت تعاون حكومة باشور مع دولة الاحتلال سفكاً للدماء الكردية.

كما انتقدت المنسقية صمت الدولتين "الضامنتين"، أميركا وروسيا، ودعتهما إلى إيقاف الهجمات التركية.

(ن ك/ي م)

ANHA