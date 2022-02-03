مؤتمر ستار في إقليم عفرين ينظم مسيرة منددة بهجمات الاحتلال التركي

شاركت عضوات مؤتمر ستار وأهالي مخيم العصر التابع لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء في المسيرة المنددة بالهجمات الأخيرة للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال ومخمور.

وخلال المسيرة تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار كولة محمد وقالت :"نستذكر شهداء حملة مطرقة الشعوب، ونستنكر بشدة هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وشنكال ومخيم مخمور."

كما شددت كولة محمد على أن الدولة التركية تسعى بكافة مخططاتها إلى إبادة الشعب الكردي، وقالت: "إلا أن مقاومة الشعب الكردي تفشل جميع مخططات الاحتلال التركي".

وتحدثت أيضاً عضوة مجلس مخيم العصر أمل قهرمان وأكدت أن مخطط الدولة التركية الساعية لإبادة شعوب المنطقة بدأ بالمؤامرة التي استهدفت القائد أوجلان، وبعدها احتلال عفرين وباقي مناطق شمال وشرق سوريا، وآخرها هجمات داعش على سجن الحسكة وبعد فشلها تدخلت مباشرة بشن الغارات على شمال شرق سوريا وشنكال ومخمور، وهذا كله سلسلة لاستكمال المؤامرة على شعبنا".

واختتمت أمل حديثها قائلة:" استشهد في الحسكة ١٢١ مقاتلاً من أبناء شعبنا واحترقت قلوب الآلاف من الأمهات، وتيتم مئات الأطفال. لكن على الدولة التركية أن تعلم بأنها لن تنال من إرادة الشعب الكردي مهما فعلت، وسنواصل النضال حتى تحرير كل شبر من أرضنا المحتلة".

(ل)

ANHA