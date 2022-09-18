مؤتمر ستار في إقليم عفرين ينظم مراسم استذكار للشهيدة دلال بازارجك في الشهباء

تجمّع اليوم العشرات من أعضاء وعضوات المجالس والمؤسسات المدنية لإقليم عفرين في مركز الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء في ناحية فافين لحضور مراسم استذكار للشهيدة دلال بازارجك والتي نظّمت من قبل مؤتمر ستار لإقليم عفرين.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار، كولة محمد كلمة تحدثت فيها عن نضال الشهيدة دلال بازارجك في حركة حرية كردستان وريادتها في تأسيس اقتصاد المرأة في روج آفا.

بيّنت كولة "للشهيدة دلال بازارجك دور ريادي في قضية تحرير المرأة وخاصة في مجال اقتصاد المرأة".

ثم عُرِض سينفزيون عن حياة الشهيدة دلال بازارجك والمناطق التي ناضلت فيها والأعمال التي شغلتها.

(ف)

ANHA