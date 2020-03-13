مؤتمر ستار في حلب يستذكر الشهيدة كوله سلمو

تجمع اليوم العشرات من نساء أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في شارع العشرين الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، لاستذكار الشهيدة كوله سلمو العضوة في مؤتمر ستار، حيث وضعت النساء الأزهار حول صورة الشهيدة ووضعنها في مكان استشهادها.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت العضوة في كومين الشهيدة كوله سلمو، مولودة سليمان وقالت :" في الذكرى الـ 8 لاستشهاد العضوة في مؤتمر ستار كوله سلمو ننحني إجلالاً أمام روح الشهداء، التي كانت شعلة لثورتنا حيث كانت المصدر لإرادة وقوة كافة نساء حي الشيخ مقصود".

واضافت مولودة :"كانت الشهيدة كولة لا تكل ولا تمل في نشاطاتها بل كانت حريصة على عملها ونضالها، وتم استهداف الشهيدة كوله بيد الغدر لأنها كانت تقاوم بروحها الثورية وتعبر رمزاً للمرأة الحرة المناضلة".

واختتمت مولودة حديثها بتجديد العهد بالسير على خطا الشهيدة كولة سلمو وتحقيق أهدافها من خلال تصعيد النضال.

وانتهت فعالية الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

يذكر أنه وفي بدايات عام 2012 وبعد تشكيل مجلس الشعب في حي الشيخ مقصود، انضمت كولة إلى المجلس وأصبحت عضوة فعالة فيه، وتزامناً مع انتفاضة أهالي الحي ضد المجموعات مسلحة ومرتزقة مرتبطة بأجندات تعادي الشعب الكردي في الشيخ مقصود، واستهدف الحي في العاشر من آذار عام 2012 في محاولة لاختطاف أحد الإعلاميين الذين كانوا يوثقون جرائمهم التي كانت كولة حينها برفقته، فبادرت كولة لإنقاذ الإعلامي لكن المجموعات المسلحة استهدفوها برصاصة وأصيبت حينها بجروح في رأسها، لتفارق الحياة بتاريخ 13 آذار متأثرة بإصابتها.

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ANHA