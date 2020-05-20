مؤتمر ستار في حلب يدين أعمال السلطات التركية بحق أضرحة الشهداء

تواصل السلطات التركية ممارساتها في تدمير أضرحة الشهداء في باكور (شمال كردستان)، وفي هذا السياق أصدر مؤتمر ستار لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بياناً إلى الرأي العام.

حضر قراءة البيان إداريات وعضوات مؤتمر ستار وممثلات عن الأحزاب السياسية في الحي، ونص البيان:

"ندين ونستنكر بشدة الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية الأردوغانية من تدمير مقدسات وقيم وميراث الشعوب، ليس في جزء واحد بل في جميع الأجزاء المحتلة من قبل الدولة التركية الفاشية، ألا وهو مزارات الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حرية الشعوب.

إن حكومة أردوغان تعمل جاهدة على إعادة السلطة العثمانية وأمجادها، لذا تقوم بترهيب الشعب وتمارس أبشع الأساليب الوحشية من قتل ودمار وتخريب وضغط نفسي بأعمالها الدنيئة التي لا يقبلها دين ولا مذهب.

هذه الممارسات تتم أمام مرأى العالم دون أن يحرك ساكناً، وهنا نقول أين حقوق الإنسان وأردوغان يخرق كل القوانين والموازين والمواثيق الدولية، ويقصف مزارات الشهداء والمدنيين، وينبش قبورهم، إن هذا يدل على دناءة الدولة التركية.

إننا نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والضمائر الحية ونقول لهم يا دعاة حماية حقوق الإنسان حاسبوا ضمائركم وتدخلوا على الفور لوقف هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية واللاشرعية تجاه المزارات".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تُمجد الشهداء.

ويذكر ان الاحتلال التركي ومرتزقته يدمرون مزارات الشهداء في أي منطقة يحتلونها، فقد تم نشر العديد من التقارير، وأثبتت العديد من الوثائق تعمد الاحتلال التركي ومرتزقته على تدمير المزارات، والعبث بمقدسات الشعب في باشور وباكور ورج آفا كردستان، وهي تعتبر سياسة ممنهجة تتبع ضد شعوب المنطقة.

(س ر/س و)

ANHA