مؤتمر ستار في دمشق يطالب برفع قضية ليلى كوفن للمحكمة الدولية

نظم مؤتمر ستار في حي زورآفا في العاصمة السورية دمشق تجمعاً بمشاركة العشرات من النساء في الحي للإدلاء ببيان حيال اعتقال البرلمانية الكردية ليلى كوفن من قبل السلطات التركية التي حكمت عليها بالسجن 22 سنة و3 أشهر.

وقرئ البيان من قبل إدارية في المؤتمر، والتي نددت باعتقال ليلى كوفن والحكم الظالم الذي أصدرته المحكمة التركية بحقها والذي وصفته بأنه منافٍ لكافة المبادئ والقوانين الدولية، وناشدن المنظمات النسائية والحقوقية والإنسانية لرفع قضية ليلى كوفن إلى المحكمة الدولية العليا للنظر فيها ورفع حكم المحكمة التركية عنها.

وانتهى البيان بترديد المشاركات الشعارات التي تحيي مقاومة السجون في باكور كردستان وتركيا.

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ANHA