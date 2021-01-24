مؤتمر ستار في دمشق يندّد بالجريمة الّتي طالت الإداريّات في مجلس الدّشيشة

وأصدر مؤتمر ستار بياناً بهذا الشأن، قُرِئ في حي زور آفا بالعاصمة دمشق بحضور عدد من أعضاء المؤتمر، وجاء فيه:

"نحن نساء مؤتمر ستار في حي زورآفا في دمشق ندين ونستنكر بشدّة قتل النساء، وارتكاب كافة أنواع الانتهاكات بحقّهن كالخطف والاغتصاب وزواج القاصرات.

وإنّنا اليوم لندين ونستنكر تلك الجريمة البشعة التي ارتكبتها تلك الجماعات الإرهابية المدفوعة من قبل الدولة التركية والتي أقدمت قبل يومين في منطقة الدشيشة بالحسكة، على خطف عضوتين من المكون العربي في مجلس منطقة الشدادي وقتلهن، وإننا كنساء كرديات نقف ونساند كل امرأة إن كانت عربية أو كردية أو سريانية أو من أي قومية أخرى ونقف مع كل نساء العالم للوصول إلى الحرية والقضاء على الذهنية السلطوية والإجرامية بحق النساء.

وإننا قد تعلّمنا من مدرسة القائد أوجلان أن نزداد قوة وإصراراً في الدفاع عن صفوفنا وكرامتنا كلما ازدادت الهجمات على النساء وحركتها التحررية، ومع كل هذا الإيمان بقائدنا وقضيتنا، ندعوا كافة الدول المعنية بحقوق الإنسان للوقوف في وجه هذه الجماعات التي تقتل النساء وتخطف الفتيات القاصرات ومحاسبتها ومحاسبة داعميها".

واختتمت قراءة البيان بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة المرأة وتخلّد الشهيدات.

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ANHA