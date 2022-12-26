مؤتمر ستار في دمشق يندد بمجزرة باريس الثانية

جاء ذلك خلال بيان، قرئ في حي زور آفا بدمشق، خلال تجمع العشرات من نساء الحي، من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، أفين مستو.

وجاء فيه "نحن كمؤتمر ستار في دمشق ندين ونستنكر عمليات القتل والاغتيال بحق المرأة الكردية بشكل خاص والشعب الكردي بشكل عام في العاصمة الفرنسية باريس".

البيان اعتبر المجزرة استكمالاً للمجازر بحق الكرد وتزامنها مع قرب الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات الثلاث في مجزرة باريس الأولى ساكينة جانسز وفيدان دوغان وليلى شيلماز في عام 2013.

وطالب السلطات الفرنسية بفتح تحقيق بشأن الجرائم التي تطال الشعب الكردي "نطالب الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق عادل وشفاف بشأن جرائم الإرهاب والاغتيال بحق الكرد والمرأة الكردية في فرنسا"

انتهى البيان بترديد شعار Jin Jiyan Azadî و المجد والخلود للشهداء.

(سـ)