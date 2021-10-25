مؤتمر ستار في دمشق يدين جرائم تركيا بحق كوباني ويدعو العالم إلى الوفاء لتضحيات كوباني

وجاء ذلك عبر بيان قرئ في حي زورافا في العاصمة السورية دمشق وسط حضور عدد من إداريات وعضوات مؤتمر ستار في دمشق، وجاء في البيان:

"باسم مؤتمر ستار في دمشق ندين ونستنكر الأعمال الإجرامية من قبل الحكومة التركية بحق أهلنا وشعبنا في كوباني من خلال استهدافهم بالطيران المسير أمام مرأى جميع دول العالم التي تقف بصمت تجاه تعرض كوباني للجرائم التركية، رغم أن الكل يشهد أن كوباني انطلقت منها شرارة القضاء على داعش الإرهابي الذي هدد خطره كل العالم، ورغم أن داعش كان مدعوماً بشكل علني من قبل تركيا. والدليل أنه حين انهزم تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا سارعت تركيا الفاشية باحتلال عفرين وتل أبيض ورأس العين انتقاماً لهزيمة داعش.

وها هي اليوم وبين الحين والآخر تستهدف المدنيين بالطيران المسير وتنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية، وإننا باسم مؤتمر ستار نناشد جميع الدول ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن الدولي أن يضعوا حداً للحكومة التركية ويكسروا حاجز الصمت الذي يضعهم في خانة الشراكة مع تركيا في ارتكاب جرائمها، ونحن السوريون وبشكل عام عانينا ولمدة عشرة أعوام من الأزمة السورية بسبب الانتهاكات التركية ودعمها للإرهاب في سبيل مطامعها الاحتلالية.

وأخيراً نوجه رسالة لكل شرفاء العالم بأن يساندوا أهلنا في كوباني وجميع مناطق شمال وشرق سوريا، الذين يستحقون الثناء وتنحني لهم الهامات لأنهم دحروا إرهاب داعش لكي تتخلص جميع دول العالم من خطرهم".

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ANHA