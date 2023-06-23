مؤتمر ستار في دمشق يدين هجمات الاحتلال التركي على المنطقة

أصدر مؤتمر ستار في دمشق أمس، بياناً كتابياً ندد فيه بهجمات الاحتلال التركي على شنكال وجبال كردستان وشمال وشرق سوريا.

جاء في مستهل البيان "باسم مؤتمر ستار في دمشق ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على السكان في شنكال وجبال كردستان وشمال وشرق سوريا وخاصة قصفه الأخير واستهدافه كل من الرفيقتين يسرى درويش وليمان شويش".

شدد البيان "سندافع عن حقوقنا وأرضنا وقائدنا وهويتنا، وسنقف في وجه جميع المؤسسات والمنظمات الصامتة حيال هجمات الاحتلال التركي واستهدافه للمدنيين، كبار السن والأطفال؛ لذلك نطالب منظمات حقوق الإنسان والقوى الدولية بوضع حدّ لدولة الاحتلال التركي وطائراتها المسيّرة".

وكانت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي قد قصفت في 20 حزيران الجاري سيارة تقل الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو أثناء أدائها لعملها الإداري والمدني؛ مما أدى إلى استشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما، وإصابة الرئيس المشترك لمجلس المقاطعة كابي شمعون بجروح.

(ف)

ANHA