مؤتمر ستار في دمشق يدعو نساء العالم للاتحاد والتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة

نظم مؤتمر ستار في حي زورآفا في العاصمة السورية دمشق تجمعاً بمشاركة العشرات من النساء في الحي للإدلاء ببيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره مؤتمر ستار بهذا الصدد، وجاء فيه:

"نحن كنساء مؤتمر ستار في دمشق نقف اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، المستنكر بكل أشكاله, إن العنف ضد المرأة انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان وله نتائج وعواقب خطيرة لا تؤثر على المرأة فقط إنما على المجتمع بأكمله لما يترتب عليه من آثار سلبية خطيرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية."

البيان أشار إلى العوامل التي تساهم في انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة ومنها تدني مستوى التعليم وتفشي الجهل.

كما ركز البيان على أهمية دور المرأة الحرة في تطوير الحياة الاجتماعية، ومدى أهمية اتخاذها لدورها الريادي في كافة النواحي "الاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية".

مؤتمر ستار دعا في ختام بيانه "جميع نساء العالم للاتحاد والوقوف ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة والأفكار والمعتقدات التي تقيد حريتها."

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ANHA