مؤتمر ستار في دمشق يعقد اجتماعه السنوي

حضر الاجتماع ما يقارب 50 عضوة لمؤتمر ستار في حي زور آفا بالعاصمة السورية دمشق.

استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه قراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان من قبل الناطقة باسم مجلس مؤتمر ستار في دمشق، مزكين عنس.

تلاه قراءة التقرير السنوي من قبل العضوة في المجلس، نوروز خليل، تضمن أعمال ونشاطات مؤتمر ستار في دمشق، والنقاش حول آخر المستجدات على الساحة السياسية، وواقع المرأة.

في سياقٍ متصل، تحدثت الإدارية في المجلس، برجم يوسف، عن وضع المرأة والمشاكل الحياتية التي تحد من نضالها.

كما دارت النقاشات خلال الاجتماع من قبل عضوات مجلس مؤتمر ستار حول كفاح القائد عبد الله أوجلان لتحرير المرأة من العبودية، والنضال والجهود التي بذلتها هي لتحقيق حريتها، وقدمن مقترحاتهن لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها المرأة خلال نضالها من أجل الحرية.

كما التزمت العضوات بالنقد والنقد الذاتي، لتطوير نضالهن وتنظيم صفوفهن بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة.

لينتهي الاجتماع بترديد الشعارات الثورية التي تحيي مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي، وتطالب بتحقيق حريته الجسدية، وحرية المرأة.

(ي م)