مؤتمر ستار في دمشق يعقد اجتماعاً ويدعو للتصدي لهجمات الاحتلال على الأراضي السورية

الاجتماع عقد في حي زور آفا في العاصمة دمشق، وشاركت فيه العشرات من عضوات مؤتمر ستار ونساء الحي، وخلاله تم التأكيد على ضرورة مجابهة هجمات الاحتلال التركي بكل روح نضالية ومقاومة.

وخلال الاجتماع تحدثت عضوة مؤتمر ستار إيمان عبد الله، عن مشروع أردوغان الاحتلالي في المنطقة.

إيمان أكدت أن أردوغان يريد أحياء العثمانية من جديد، من خلال احتلال المزيد من الأراضي وضمها لتركيا، وما مشروع توطين اللاجئين السوريين في المناطق المحتلة إلا سبيل لتحقيق مخططاته.

إيمان عبد الله قالت أنه على السوريين الوقوف في وجه الاحتلال التركي للأراضي السورية، والتنديد بهجماته وتهديداته على شمال وشرق سوريا، وضرورة تحرير الأراضي المحتلة، ورفع السوريين لأصواتهم واستنكار الاحتلال.

ومن جانبها، أكدت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، شيلان حسن على أن مشروع الاحتلال التركي يمتد في الشرق الأوسط وعلى الشعوب الوقوف في وجهه لمنع أحياء العثمانية الجديد.

شيلان نوهت إلى ضرورة الرفع من سوية النضال، للوقوف في وجه أردوغان وغطرسته.

(سـ)