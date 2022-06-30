مؤتمر ستار في  إقليم عفرين يستذكر الشهيدة زيلان

وتجمع المئات من أهالي إقليم عفرين في الساحة الرئيسية لمخيم سردم التابع لناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء، حيث زينت الساحة بصور الشهيدة زينب كناجي(زيلان) التي نفذت في الـ 30 من حزيران عام 1996 عملية فدائية ضد الاحتلال التركي.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم استمع الحضور لصوت القائد عبد الله أوجلان يتحدث فيه عن البطولة والعملية الكبيرة التي قامت بها الشهيدة زيلان ضد الاحتلال التركي، وزرعها للخوف في نفوسهم.

من ثم قرأت العضوة في مؤتمر ستار لإقليم عفرين ريحان علو رسالة الشهيدة زيلان للقائد عبد الله أوجلان قبل تنفيذها لعمليتها الفدائية، والتي تتحدث فيها عن حياتها قبل التعرف على فكر القائد، ومن ثم انخراطها لمدة عام في الحراك الثوري، والأسباب التي دفعتها للقيام بهذه العملية الفدائية في سبيل ثورة كردستان.

وبعدها قدمت فرقتا الشهيدة آفستا والشهيدة هيفا بعض الأغاني الثورية.

(كروب/سـ)

ANHA