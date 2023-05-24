مؤتمر ستار في بيروت يعرب عن دعمه لمقاومة أهالي مخمور

وجاء ذلك خلال تجمع نظمه مؤتمر ستار في بيروت للتنديد بمساعي الجيش العراقي لتطويق مخيم مخمور للاجئين، شارك فيه عدد من عضوات مؤتمر ستار.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره مؤتمر ستار بهذا الصدد، قرأته عضوة مؤتمر ستار لافا بكر، وجاء فيه: "نحن على إدراك تام بأنه من خلال هذه الهجمات تريد الدولة التركية كسر إرادة الشعب وخاصة النساء المقاومات وتدمير وتشتيت خيارهن في التحرر والمساواة، لكن النسوة المخموريات أفشلن كل المخططات والمشاريع التي يتم تنفيذها على مخيم مخمور حتى الآن، وكلنا ثقة بأنهن سينجحن في إفشال هذا المخطط أيضاً".

وأضاف البيان: "باسم مؤتمر ستار في لبنان، نعرب عن وقوفنا إلى جانب أهالي مخمور، وندعو الشعب الكردي وأصدقاءه في كل مكان، لإبداء الدعم اللازم لمنع حدوث مواقف سلبية محتملة ولإفشال مخططات الحكومة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني".

كما ناشد البيان: "الحكومة العراقية بعدم الانجرار وراء ألاعيب الدولة التركية من جهة، ونطالبها من جهة أخرى بتطوير سبل حل سياسي للمشاكل العالقة عبر سبل الحوار السلمي الحامي لحقوق وأمن الشعب في مخيم مخمور، ضمن إطار الحفاظ على سيادة الدولة العراقية".

(ك)