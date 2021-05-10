مؤتمر ستار في بيان: نعوّل على الكريلا لأنهم سينتصرون

وألقي البيان من أمام مقر مؤتمر ستار في مدينة كوباني، وذلك بعد أيام من النفير العام الذي أعلنه اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات دعمًا لمقاومة الكريلا في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

وقرأت الإدارية في مؤتمر ستار بإقليم الفرات، ماجدة حسون، البيان الذي جاء فيه: "إننا في مؤتمر ستار بمقاطعة كوباني نساند هذه الحملة التي أعلن عنها اتحاد المرأة الشابة والشبيبة الثورية تضامنًا مع المقاومين في وجه الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، ولن ندع الجبال لوحدها في وجه هذا الغزو التركي، ونحن مع مقاتلي الدفاع الشعبي قلبًا وروحًا لأنهم يدافعون عن وجودنا ويقفون في وجه الآلة الفاشية التركية".

وأضاف البيان "وكذلك نحن إلى النهاية مع مقاتلي الدفاع الشعبي وندين الصمت الدولي حيال ما يجري في مناطق الدفاع المشروع ونعتبره ضوءًا أخضر لتركيا لاحتلالها، ولكننا نقول لهم إننا لا نعوّل على أحد، بل نعوّل على مقاتلينا لأنهم سينتصرون كما انتصروا سابقًا".

وناشد مؤتمر ستار في ختام بيانه كل امرأة حرة الانضمام إلى الحملة للالتفاف حول مقاومة الكريلا.

(ن ك/ج)

ANHA