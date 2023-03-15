مؤتمر ستار في باشور كردستان يلتقي عدداً من التنظيمات النسائية

وزار صباح اليوم الأربعاء وفد من مؤتمر ستار مركز الاتحاد النسائي الكردستاني، وحركة التغيير( گۆڕان )، وجمعية المرأة الحرة لشرقي (روجهلات) كوردستان في مدينة السليمانية في باشور كردستان.

وضم وفد مؤتمر ستار كلاً من الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار في إقليم كردستان ريحان لوقو، وعضوة ممثلية مؤتمر ستار في إقليم كردستان سلافا سليمان، وممثلة مؤتمر ستار في إقليم كردستان روزا حسن.

خلال اللقاء تم الحديث عن مستجدات الأوضاع في روج آفا وشمال وشرق سوريا وباشور كردستان، والهجمات والتهديدات على المنطقة.

وأشارت الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار في إقليم كردستان ريحان لوقو خلال اللقاء إلى أهم مخرجات وقرارات المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار لتعزيز قوّة تنظيم المرأة، وتطوير نضال حرية المرأة وتحقيق ثورة المرأة التي تحوّلت إلى ثورةٍ عالميّة في سياق حقيقة " المرأة،الحياة، الحرية"، مؤكدة أن المكتسبات التي تحققها المرأة في أي جزء من كردستان هي استمرار لنضال المرأة الكردية ومكتسب لجميع النساء في كردستان.