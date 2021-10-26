مؤتمر ستار في الشدادي يؤكد السير على خطا المناضلة بيريتان لتحقيق حرية كافة النساء

وحضر المحاضرة العشرات من عضوات مؤتمر ستار والمؤسسات المدنية والاجتماعية، في صالة الحرية بمجلس الناحية.

وألقيت المحاضرة من قبل الإدارية في لجنة التدريب لمؤتمر ستار في ناحية الشدادي، رشا الخليف، والإدارية في مؤتمر ستار، رهف العلي، وذلك بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء.

وأشارت رشا الخليف إلى مسيرة حياة ومقاومة المناضلة بيريتان (كلناز قره تاش)، قائلة: "مسيرة الشهيدة بريتان حافلة بالمقاومة والنضال، فهي مثال تحتذي به كافة النساء، في المقاومة والفداء من أجل الحرية والوطن"، وأضافت: "استشهاد المناضلة بيريتان كان نقطة تحول في تاريخ نضال المرأة وبداية لمرحلة جديدة لكافة النساء في الشرق الأوسط".

وتابعت رشا: "باستشهادها رسمت نهج المرأة الحرة، وأصبحت رمزًا للحرية في الشرق الأوسط، فهي التي ناضلت في سبيل الحرية ورفضت الاستسلام والخنوع".

ومن جانبها، أكدت الإدارية في مؤتمر ستار، رهف العلي، أن الآلاف من النساء سرن على طريق المناضلة بيريتان وتابعن مسيرتها في الحرية والكرامة، وقالت: "اليوم وبعد شهادة المناضلة بيريتان، هناك الآلاف من النساء يواجهن الاحتلال التركي في جبهات القتال".

ونوّهت رهف العلي إلى مقاومة نساء شمال وشرق سوريا "المرأة في شمال وشرق سوريا أثبتت نفسها في كافة المجالات، وإلى الآن تقاوم على طريق المناضلة بيريتان في سبيل الحرية وتحقيق المساواة".

وبيّنت رهف العلي: "سعت دولة الاحتلال التركي وبالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كسر إرادة المرأة الحرة في شخص المناضلة بيريتان، إلا أنها رفضت الاستسلام، وشكلت نموذجًا للتضحية والمقاومة".

وأضافت: "المناضلة بيريتان عززت من شخصية المرأة المناضلة من أجل حقوقها وحقوق شعبها، والمناهضة للظلم والخيانة"، داعية كافة النساء إلى الاستمرار في المقاومة وكسر كافة القيود التي تمنعهن من العيش بحرية وكرامة.

هذا، ونفذت الشهيدة بيريتان (كلناز قره تاش)، عملية فدائية في 25 تشرين الأول 1992، وقاتلت حتى الرصاصة الأخيرة، وبعد أن نفدت ذخيرتها، وكي لا تقع أسيرة في أيدي العملاء والخونة؛ ألقت بنفسها من على قمة جبل في منطقة خاكورك في جنوب كردستان.

(م)

ANHA