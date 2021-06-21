مؤتمر ستار في الشّدادي يستذكر الشّهيدة زيلان وشهداء شهر حزيران

بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثمّ تحدّثت إدارية مؤتمر ستار في ناحية الشدادي أميرة السعد عن دور الشهيدة زيلان والشهيدة سما والشهيدات اللواتي أصبحن ميراثاً لثورة شمال وشرق سوريا وقدوة لجميع نساء العالم.

وتابعت: "في هذا الاستذكار نستطيع القول بأنّ الإنجازات التي حققتها ثورة شمال وشرق سوريا هي التي كانت الدافع الأساسي لتغيير النظرات السياسية تجاه الشعب السوري بأنه شعب لا توجد لديه إرادة، ولكننا أثبتنا للعالم أجمع بأنّنا شعب واحد لا فرق بين أي مكون، واستطعنا تغيير نظرة العالم أجمع تجاه شعبنا، واستطعنا تغيير جميع السياسات بالتحامنا مع بعض خاصّة بعد دخول الاحتلال التركي أراضينا، وإذا رجعنا للتاريخ لن ننسى المجازر التي يرتكبها الاحتلال العثماني بحق الشعب السوري".

ثمّ تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار في الحسكة شكرية محمد، قائلة: "نستذكر اليوم، الشهيدة زيلان وشهداء شهر حزيران، فمقاومة زيلان أصبحت درساً لجميع الأعداء".

مؤكدة: "إنّنا مستعدون لنضحي بأرواحنا في سبيل تحقيق هدفنا، فاستشهاد الرفيقة سما في الأراضي التركية أثبت للعالم أجمع الدور الريادي للمرأة في تحقيق أهدافها، حيث كانت الشهيدتان زيلان وسما مثالاً للفداء والمقاومة لجميع دول العالم".

وأضافت شكرية محمد : "إنّ المرأة أثبتت دورها بشكل فعال بعد التخلص من العبودية في التاريخ، وأصبحت اليوم تستطيع تحقيق جميع أهدافها الحياتية، ويجب على جميع نساء شمال وشرق سوريا التكاتف على خطا زيلان وسما وجميع شهدائنا ضدّ جميع المصاعب التي تمر بها المرأة".

واختتم الاستذكار بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة الشهيدة زيلان وجميع الشهداء.

ANHA