مؤتمر ستار في الحسكة يحتفل بميلاد القائد عبد الله أوجلان

حضرت الاحتفالية التي أقيمت في صالة سردم بحي المشيرفة في مدينة الحسكة، عضوات مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومؤتمر ستار.

بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة ألقتها عضوة مؤتمر ستار، ليلاف حسين، قالت في مستهلها: "نبارك هذا اليوم العظيم، على شعبنا في روج آفا عامة، والنساء بشكل خاص"، مشيرة إلى ما يمثله القائد أوجلان بالنسبة للنساء "كان رفيق المرأة، وأرشد كل مقاتلة ومناضلة إلى الطريق الصحيح".

أوضحت ليلاف حسين أن القائد أوجلان، أولى القضية الكردية أهمية بالغة، وناضل ولا يزال يناضل من أجل قضية شعبه وجميع الشعوب المضطهدة.

كما هنأت جميع الأمهات في شمال وشرق سوريا، أمهات الشهداء خاصة، بمناسبة ميلاد القائد أوجلان، وعدّت ميلاده "ولادة الحقيقة والحرية".

وخلال الاحتفالية عرض سنفزيون، تناول مسيرة نضال القائد عبد الله أوجلان، لتعقد بعدها الحاضرات حلقات الدبكة بالمناسبة.

(ن م/ ي م)

ANHA