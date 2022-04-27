مؤتمر ستار في الحسكة يدين هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع

جاء ذلك خلال بيان، أدلى به مؤتمر ستار في مدنية الحسكة، للرأي العام، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

قرئ البيان في مركز مؤتمر ستار بحي مرشو في مدينة الحسكة، بحضور العشرات من عضوات مؤتمر ستار وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار، ليلاف حسين.

مؤتمر ستار أدان في بيانه هجمات الاحتلال التركي على قوات الدفاع الشعبي وجنوب كردستان، وقال: "هجمات تركيا ليست جديدة على المنطقة، ولكنها تتوسع لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية، والقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية وتجزئة المجتمع وخلق الفتن بين الشعوب".

مضيفاً "تأسست دولة الاحتلال التركي على إنكار الكرد، وتحاول إبادتهم بشتى الوسائل، أما بالنسبة لزيارة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تركيا، فهذا أكبر دليل على مشاركته في الهجمات الأخيرة وتواطئه مع تركيا".

وزاد: "تاريخ الديمقراطي الكردستاني مليء بالتعاون مع العدو، ففي حصاره لروج آفا وإغلاقه الحدود خير أمثلة على ذلك، فهذه الأفعال هي محاولة من الاحتلال التركي لضرب الأحزاب الكردية ببعضها وإشعال حرب أهلية بين أجزاء كردستان الأربعة".

مؤتمر ستار حذر من خطر تاريخي يواجه الشعب الكردي، "لا يخفى على أحد، بناء جدار فاصل بين شنكال وروج آفا لضرب مكتسبات الشعب الإيزيدي، الذي عانى من التهجير والفرمانات والانتهاكات التي مورست بحقه، منها هجوم داعش وصمت حكومة العراق والديمقراطي الكردستاني".

كما شدد على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني عليه أن يدرك أنه في حال تم تصفية حزب العمال الكردستاني فلن يستطيع الصمود أو أن تكون له سيادة في منطقته، وعليه أن يدرك أن الاحتلال التركي ليس صديقاً له.

لافتاً إلى أن هذه الهجمات محاولة لإعادة مرتزقة داعش؛ وليعلم العالم أن داعش وأردوغان وجهان لعملة واحدة.

ودعا مؤتمر ستار في بيانه، الشعب الكردي إلى التحرك سريعاً ضد الاحتلال التركي وخيانة الديمقراطي الكردستاني، وقال: "إننا على ثقة بأن أبناءهم وبناتهم في قوات الدفاع الشعبي سيحققون النصر، وسيجلبون معه عصراً جديداً، ولنجعل عام 2022 بوحدتنا عام تحقيق النصر.

وبشأن مواصلة قوات تابعة لحكومة دمشق، فرض حصار خانق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، قال بيان مؤتمر ستار: "منذ بداية الأزمة السورية تعرضت العديد من المدن لهجمات المرتزقة، وحلب هي إحدى المدن التي تعرضت للهجمات، وكان حيّا الشيخ مقصود والأشرفية هما من خاضا المقاومة داخل حلب، إن كانت حلب صامدة الآن فهذا بفضل مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية، ولكن بدل من أن ترى حكومة دمشق وتعترف بها، نراها تقوم بعكس ذلك، أنه في الوقت الذي يطالبون فيه بالاتفاق مع حكومة دمشق للوصول إلى حل، تفرض الحكومة حصاراً".

مؤكداً "أن هذه السياسة لن تأتي بأي نتيجة؛ لأن أهالي الأحياء المحاصرة ملتزمون بمشروع سياسي لإدارة منطقتهم ومقتنعون بأن مشروعهم هو حجر الأساس لحل الأزمة السورية".

واختتم مؤتمر ستار بيانه بالإشادة بمقاومة الكريلا وتمجيد تضحيات الشهداء "عاشت مقاومة الكريلا، الشهداء أحياء".

(ه إ/ي م)

ANHA