مؤتمر ستار بناحية جل آغا: تركيا تحاول إبادة مكونات المنطقة

ادلى مؤتمر ستار في ناحية جل اغا ببيان إلى الرأي العام بين فيه أن الاحتلال التركي يحاول من خلال هجماته إبادة مكونات المنطقة من خلال استهداف المدنيين بشكل يومي وقصف المقرات العسكرية من خلال الطائرات المسيرة.

البيان قرئ أمام مركز مؤتمر ستار من قبل الادارية في المؤتمر سمر الحسين التي أكدت من خلال البيان أن الاحتلال التركي يحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية وتستهدف المدنيين الذين توحدوا وحاربوا ارهاب داعش من كافة المكونات بشكل يومي بهدف ترهيبهم وإفراغ المنطقة.

كما ونوه البيان إلى أن الدولة التركية قامت مؤخرا باستهداف مقرات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية واستشهاد قيادين وقوات كانوا يقومون بحماية المدنيين هناك بالإضافة الى قصف المدنيين في منطقة شنكال.

وطالب مؤتمر ستار في ناحية جل آغا من خلال بيانهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك ووضع حد للانتهاكات التركية ومحاولتها إبادة شعوب المنطقة وارتكاب المجازر بشكل يومي.

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ANHA