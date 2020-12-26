مؤتمر ستار بلبنان يندّد باعتقال المناضلة ليلى كوفن

وتجمّع العشرات من أعضاء مؤتمر ستار بلبنان، وأصدروا بياناً نددوا من خلاله اعتقال السلطات التركيّة، النائبة عن حزب الشّعوب الديمقراطي "ليلى كوفن"، وحكمها عليها بالسجن لمدة 22 عاماً و3 أشهر. وجاء في نص البيان:

"نحن مؤتمر ستار في لبنان ندين ونستنكر اعتقال السلطات التركيّة، المناضلة ليلى كوفن والحكم عليها بالسجون ٢٢ عاماً، وهذا الحكم انتهاك واضح ومناقض لجميع القوانين الدولية، ونحن مؤتمر ستار في لبنان نساند مقاومة النساء المناضلات في عموم الشرق الأوسط، ونعتبر أنّ هذا الحكم بحقّ المناضلة ليلى كوفن يندرج ضمن السياسات الاستبدادية لحكومة العدالة والتنمية، الهادفة إلى كسر إرادة الشّعوب وخاصّة النساء المقاومات والمناضلات اللّواتي يناضلن من أجل الحرّية والديموقراطية، ونناشد المجتمع الدّوليّ وجميع منظّمات حقوق الإنسان للحدّ من هذه الممارسات اللاإنسانية بحقّ جميع مناضلينا في السّجون".

(إ)

ANHA