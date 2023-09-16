مؤتمر ستار بلبنان يدعو لدعم إرادة الشعوب المنتفضة لأجل الحرية بقيادة المرأة المكافحة

تستمر انتفاضة " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" في إيران وروجهلات كردستان، والتي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد ما تسمى شرطة الأخلاق في 16 أيلول 2022، ورغم عمليات القتل وحملات الاعتقال والإعدام بحق المحتجين، إلا أن هذه الاحتجاجات استمرت دون انقطاع، ومؤخراً تزايدت الضغوط على الناشطين، خاصة النساء، مع حلول الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة، حيث إن مقاومة النساء مستمرة رداً على ضغوطات النظام الإيراني.

وخلال بيان تلته عضوة الهيئة الإدارية في رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية نسرين برو، اعتبر مؤتمر ستار الشابة جينا أميني، رمزاً للكفاح والتغيير، لأنها أشعلت ثورة في جميع مدن روجهلات كردستان والمدن الإيرانية، وحولتها إلى جحيم فوق رؤوس السلطات الإيرانية.

وجاء في البيان :

"إننا وباسم مؤتمر ستار في لبنان، نحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشابة جينا أميني، ونندد بكل ما تقوم به السلطات الدكتاتورية الإيرانية من سياسات قمعية وإجرامية بحق النساء.

إن النظام الإيراني ماضٍ في سياسته العنصرية والإنكارية، حيث يزرع الخوف والإرهاب في سبيل منع إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدة جينا أميني، والهدف من هذه الجرائم هو ضرب إرادة المرأة الشجاعة والحرة، وكانت الشابة جينا أميني مثالاً لكسر الحواجز وقيود العبودية المفروضة على المرأة من قبل ذهنية النظام القمعي الإرهابي الإيراني المجرم الذي لا يقل شأناً عن النظام الفاشي التركي، وهما وجهان لعملة واحدة في المنطقة لكسر وتدمير إرادة الشعوب والمجتمعات.

ونحن كمؤتمر ستار، نعتبر الشابة جينا أميني رمزاً للكفاح والتغيير، لأنها أشعلت ثورة في جميع مدن روجهلات كردستان والمدن الإيرانية، وحوّلتها إلى جحيم فوق رؤوس السلطات الإيرانية الطاغية من خلال تنظيم المظاهرات والاحتجاجات العارمة تحت شعار المرأة هي حياة حرة، والتي تحولت لبداية ثورة جديدة بقيادة المرأة التي دكت عرش نظام الملالي وفضحت الازدواجية العنصرية الإيرانية وقواها الأمنية بجميع فروعها الإرهابية التي تستخدم الرصاص الحي لقتل المتظاهرين السلميين دون تمييز بين كبير أو صغير.

نحن كمؤتمر ستار نناشد عموم شعبنا الكردي وجميع شعوب إيران والقوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنسوية في المنطقة عامة وروجهلات كردستان خاصة، لمساندة ودعم إرادة الشعوب الإيرانية المنتفضة من أجل الحرية بقيادة المرأة المكافحة ضد آلة القتل والقمع الإيرانية التي ترتكب جرائم الإبادة ضد إرادة المجتمعات عامة".

(سـ)