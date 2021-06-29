مؤتمر ستار بحلب يستذكر الشّهيدة زيلان

نظّم اليوم، مؤتمر ستار في حلب مراسم استذكار للشهيدة زينب كناجي "زيلان" التي نفّذت عملية فدائية ضد جيش الاحتلال التركي في ديرسم عام 1996

حضر مراسم الاستذكار المئات من أهالي حي الشيخ مقصود بحلب، وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الحيّ، أقيمت المراسم في ساحة الشهداء في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، حيث تم تزيين مكان المراسم بصور القائد وصور الشهيدة زيلان وصور شهداء شهر حزيران.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تمجيداً للشهداء، ثمّ ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في حلب فاطمة حسن كلمة تطرّقت من خلالها إلى العملية الفدائية التي قامت بها المناضلة زيلان والتي ضحت بروحها من أجل وصول الشعوب المضطهدة إلى حريتها، إذ أصبحت مثالاً يتحذى به من قبل جميع النساء التوّاقات للحرية.

وعاهدت فاطمة في نهاية حديثها: "بتصعيد النّضال والسير على نهج المناضلة زيلان للوصول إلى حرية المرأة والتي فتحت الطريق أمام حرية المرأة وخروجها من القيود التي فرضتها الذهنية السلطوية".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأت عضوة منسقية مؤتمر ستار آمنة خضرو رسالة المناضلة زيلان قبل استشهادها والتي قدّمتها إلى القائد عبد الله أوجلان.

واختتمت المراسم بتقديم فرقة فاجين التابعة لمركز جميل هورو بعض الأغاني الثورية.

(ح م/إ)

ANHA