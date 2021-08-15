مؤتمر ستار عن قفزة 15 آب: يقظة نوعية في طريق الحرية ويوم الإنبعاث للشعب الكردي

أصدرت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا بياناً إلى الرأي العام بصدد الذكرى الـ 37 لقفزة 15 آب، وصلتنا نسخة منها.

وأكد البيان أن قفزة ١٥ آب أيقظت الشعب الكردي من سباته الذي امتد لسنوات طويلة.

وتابع البيان "في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين والتي تدخل عامها الثامن والثلاثين كانت قفزة من أجل الحرية وإعادة الثقة للشعب الكردي الذي عانى الويلات من ظلم واستبداد الحكام المحتلين لكردستان، وكانت يقظة نوعية في طريق الحرية وكسر قيود الاستعباد والاستبداد ويوم الانبعاث للشعب الكردي خاصة بعد الثورات والانتفاضات الكردية التي تم قمعها، والإبادات التي شهدتها هذه الثورات".

وأوضح أن القفزة "يوم إحياء الإرادة الحرة والمقاومة من جديد وبناء الإنسان الحر، رغم حملات الفاشية التركية على الشعب الكردي وزجّه في السجون، فيما كانت جواباً صارماً للفاشية بأن الكردي الحر والمقاوم عاد إلى الحياة، وجواباً لمقولة الفاشية التركية بأن الهوية الكردية تم طمسها ولن تعود للحياة وتم القضاء عليها".

وتطرق البيان إلى مقاومة سجن آمد قائلاً "شرارة القفزة التي بدأت بمقاومات السجون وشعلة نيران جسد مظلوم دوغان وإضراب المقاومة لكمال بير ومحمد خيري درموش وجميع رفاقهم لتنطلق إلى جبال الحرية وتطلق الرصاصة الأولى في قلب الفاشية التركية من خلال تلبية أبناء وبنات الشعب الكردي وجميع رفاقهم في درب الحرية، وعلى فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان والتي أصبحت فلسفة الحياة الحرة لجميع شعوب المنطقة والذين لبوا النداء من أجل تكاتف جميع الشعوب في الإرادة الحرة التي لا تقبل الانكسار مرة أخرى، وهي إرادة شعوب المنطقة قاطبة في سبيل الوصول إلى الحياة الحرة الكريمة، بجميع مكوناتها وشرائحها، نسائها ورجالها، شبابها وشاباتها، والمكتسبات التي تحققت في ثورة الحرية لأجزاء كردستان الأربعة والشرق الأوسط".

وهنّأت منسقية مؤتمر ستار في ختام بيانها هذا اليوم على القائد عبدالله أوجلان وجميع شهداء الحرية في شخص القائد الثوري الشهيد عكيد (معصوم قورقماز ) والشعب الكردي عامة وجميع الشعوب التي استلهمت القوة والإرادة والثقة من أجل السير على خطى الشهداء.

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ANHA