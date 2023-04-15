مؤتمر مجلس الإدارة الذاتية لشنكال يصادق على مسودة العقد الاجتماعي

صادق المؤتمر الخامس لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال الذي عقد اليوم، على مسودة “العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشنكال” والذي يتضمن العديد من النقاط الهامة الفكرية والاجتماعية والسياسية والإدارية. كما يحدد هذا العقد ويوضح العلاقة بين شنكال حرة وعراق ديمقراطي في سياق واسع.

كما يتضمن العقد الاجتماعي تقييم الوضع الثقافي والاجتماعي والسياسي في العراق وشنكال، ويصف العقد الاجتماعي أهدافه وغاياته السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وجميع مجالات الحياة مع العديد من الأحكام الأساسية. كما يصرح بوضوح على معاييره الأيديولوجية بأن هذه الفكرة مبنية على الفكرة الديمقراطية الوطنية للقائد عبد الله أوجلان. وبعض النقاط الرئيسية للعقد هي:

الإدارة الذاتية لشنكال تعتمد على النظام الديمقراطي وحماية البيئة وحرية المرأة.

مصدر السلطة والشرعية للإدارة الذاتية لشنكال هي العيش المشترك والحر لجميع الناس والمكونات الدينية، وتعتمد هذه الإدارة على إرادة أهل شنكال.

جميع الثقافات والأديان والمعتقدات واللغات في جميع مجالات الحياة في الادارة الذاتية لشنكال متساوية، جميع المجتمعات الثقافية والدينية تبني وتدير حياتها باللغة الأم.

تعتبر الإدارة الذاتية لشنكال نفسها جزءا من أرض العراق وإدارته على أساس الديمقراطية والعيش الحر والمشترك للشعب.

يعمل مشروع الإدارة الذاتية، القائم على فكر الأمة الديمقراطية، على تطوير حياة حرة ومتساوية بين الناس.

تعتبر الإدارة الذاتية لشنكال وجود المرأة كوجود اجتماعي ولا تسمح باستغلالها بأي شكل من الأشكال.

تعتبر الإدارة الذاتية لشنكال نظام الرئاسة المشتركة معياراً أساسيًا في جميع المجالات السياسية والاجتماعية.

الشباب هم القوة الرائدة في المجتمع. يقوم ببناء مؤسساته الخاصة في جميع مجالات الحياة.

الحماية الجوهرية حق مشروع وطبيعي لجميع الشعوب والثقافات والأديان والمعتقدات. على جميع الأفراد والجماعات واجبات ومسؤوليات لحماية شنكال.