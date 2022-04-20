مؤتمر الشعوب الديمقراطي: النظام التركي يسعى إلى مواصلة سلطته ووجوده من خلال الحرب

أصدرت الهيئة الإدارية لمؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK)، بياناً، إلى الرأي العام التركي بشأن الهجمات الاحتلالية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على منطقة الدفاع المشروع في باشور، جاء فيه:

"النظام التركي يسعى إلى مواصلة سلطته ووجوده من خلال سياساته الحربية، فإن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يعلقان آمالهما مرة أخرى على الحرب والهجمات بسبب الدعم الذي يفتقدونه من الشعب يوماً بعد يوم.

تابع البيان "هذا الهجوم ليس في مصلحة الشعب التركي والديمقراطية، بل من أجل إدامة نظام السلطة الواحد للرجل الواحد، كيف يمكن لأولئك الأشخاص الذين لا يستطيعون القضاء على الفقر والجوع والأزمة أن ينفذوا هذه الهجمات العسكرية براً وجواً؟ بينما يستخدم تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الضريبة المفروضة على العمال والمواطنين ليس على سياسات السلام ولكن على الحرب".

شدد البيان "إننا ضد هذا الهجوم على مناطق الدفاع المشروع في باشور، وندعو الشعوب والقوى الديمقراطية في تركيا إلى رفع أصواتها ضد الحرب واتخاذ موقف جاد ورافض ضد هذه السلطات".

(ف)