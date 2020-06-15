مؤتمر المجتمع الكردستاني يدعو إلى وحدة الصف الكردي لمواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي

وأصدر مؤتمر المجتمع الكردستاني بياناً كتابياً بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي على مخيم مخمور للاجئين.

البيان أشار إلى أن الهدف من هذه الهجمات "هو ضرب مسيرة الديمقراطية التي ينظمها حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) من جولمرك إلى أنقره".

وأضاف البيان " في اليوم الذي بدأت فيه هذه المسيرة توضّح بشكلٍ جلي من يؤيد الحرب والقتل، ومن يؤيد السلام والحياة، لذا يجب أن تستمر هذه المسيرة حتى تحقيق أهدافها".

وشدد البيان على " أن قصف المناطق المدنية ومخيمات اللاجئين التي هي تحت مظلة الأمم المتحدة تعدّ " جريمة حرب"، ولكن يبدو أن حكومة العدالة والتنمية لا تأبه ولا تهتم بإدانتها في الساحة الدولية في المستقبل".

وفي ختام البيان ناشد المؤتمر جميع شعوب العالم والتنظيمات الديمقراطية والمجتمع الدولي " ألا تقف موقف المتفرج وتصمت حيال فاشية حكومة العدالة والتنمية( AKP) وعلى الشعب الكردي أن يوحد صفوفه وكلمته في مواجهة دعاة الحرب والفاشية، ونحن بدورنا لن نتخلى أبداً عن مطالبنا في السلام والديمقراطية من أجل تلبية المطالب السياسية لشعبنا الكردي ".