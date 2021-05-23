مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي يدين الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع

جاء ذلك، عبر بيان اصدره المؤتمر اليوم، وقرأ أمام مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، من قبل العضو في مؤتمر الإسلام الديمقراطي عبد المحسن البرهو.

وجاء في البيان:" إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، باسم مؤتمر المجتمع الاسلامي الديمقراطي ندين بشدة ما تتعرض له شمال شرق سوريا ومدن جنوب كردستان، من قصف بكافة الأسلحة وحتى المحرمة دولياً, وقتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، أضافة إلى احتلال الأرض وتهجير السكان، وبناء قواعد عسكرية في كوردستان الجنوبية".

ووجه البيان إلى الأمم المتحدة والدول الإسلامية والمؤسسات الدينية والأحرار في العالم بالتدخل الفوري لإيقاف العدوان التركي والفصائل الإرهابية التابعة لها المدمرة للإنسانية والبنيان، وأن يقوموا بواجبهم ويتوجهوا بالنداء للدولة التركية بوقف اعتداءاتها خارج الحدود.

وتابع البيان: " السكوت عن هذا العدوان يعتبر موافقة على ما تقوم به الحكومة التركية وكتائبها الارهابية، و لا شك أن القضية الكردية ان لم تحل فالأمر سوف يتأزم ويتفاقم ، فلا بد لهذه القضية من حل، فالكرد اصحاب حق مسلوب ولا بد للحق ان يعود".

وأضاف " تركيا وبسبب السياسة الاقصائية والرؤية الاستبدادية والعقلية العدوانية تنتهج وتستمر في سياسة العنف على الاخضر واليابس".

ودعا البيان: "باسم المؤتمر ندعو إلى وقف الحروب لينعم العالم بالسلام، وأن لا يعيش العالم النهاية المأساوية القاتمة نتيجة الحروب".

ويشن جيش الاحتلال التركي هجوماً على مناطق الدفاع المشروع منذ 23 من شهر نيسان/ أبريل الفائت مستخدمة الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًّا، و تمكنت قوات الدفاع الشعبي من إلحاق خسائر كبيرة بها بعد توجيه ضربات مباشرة لمواقعها.

(س أ/سـ)

ANHA