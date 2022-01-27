مؤتمر المجتمع الديمقراطي: مقاومة كوباني أصبحت رمزاً لثورة روج آفا ووحدة الشعب الكردي

وأصدر ‏مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا بياناً، بالتزامن مع الذكرى السنوية السابعة لتحرير كوباني.

البيان ذكر أن مقاومة كوباني "سطرت أروع ملاحم البطولة والشجاعة لحماية الكرامة الإنسانية والإنسانية الحرة".

وأضاف البيان "في الـ 20 من شهر كانون الثاني الجاري، هاجم مرتزقة تنظيم داعش الإرهابي سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة في محاولة منهم لتهريب آلاف السجناء من هذا السجن، حيث اصطدموا بحقيقة مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

هؤلاء المرتزقة البرابرة استخدموا الأطفال كدروع بشرية في الداخل وأملوا في الوصول إلى أهدافهم، ولكن الهجوم الشامل والمنسق الذي قام به مرتزقة داعش وخلاياه النائمة في الخارج واستقدام دولة الاحتلال التركي المرتزقة من المناطق التي احتلتها قد تم إفشاله من قبل المقاومة الأسطورية والعظيمة لقوات سوريا الديمقراطية".

وقال مؤتمر المجتمع الديمقراطي في أوروبا إن مقاومة كوباني التي أصبحت رمزاً لثورة روج آفا أفشلت مرة أخرى، مخطط الإبادة التي تنتهجها الدولة التركية ضد شعوب شمال وشرق سوريا، ووحدة الشعب الكردي أصبحت رمزاً مرة أخرى من خلال مقاومة كوباني.

ودعا ‏مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا (‏KCDK-E‏)‏ ‏"بروح مقاومة كوباني، شعبنا ومثقفينا وفنانينا وأصدقاءنا والقوى الديمقراطية والمناضلين من أجل الحرية إلى تصعيد المقاومة بالروح الأممية والتضامن مع كردستان وروج آفا وكوباني".

(ك)