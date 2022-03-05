مؤتمر الكرد الإيزيديين والفيليين: على المرأة تنظيم نفسها والحصول على حقوقها كي لا تتعرض للإبادات

ناقش المشاركون في مؤتمر الكرد الإيزيديين والفيليين المنعقد في بغداد، تاريخ الكرد الإيزيديين والفيليين وملف النساء الإيزيديات والفيليات، وتعرضهن للإبادات عبر التاريخ، مشيرين إلى أنه إذا لم تنظم المرأة الإيزيدية نفسها فستبقى معرضة للمجازر.

وفي حلقة النقاش الأولى التي أدارها عضو البرلمان العراقي السابق ريزان شيخ دلير، ناقش المشاركون تاريخ الكرد الإيزيديين والفيليين وملف النساء الإيزيديات والفيليات.

وتحدثت الناشطة الفيلية، نوال عبد الوهاب عن تاريخ الكرد الفيليين ودورهم على مر تاريخ العراق، ومحاولة السلطات الحاكمة المتعاقبة تهميشهم، وقالت: “همّشت السلطات العنصرية العراقية الكرد الفيليين وارتكبت الانتهاكات بحقهم”.

من جانبه، بيّن المحامي والناشط الإيزيدي، آزاد عبدو تاريخ المجتمع الإيزيدي حتى عام 2003، موضحاً أن الإيزيدية هي إحدى أقدم الديانات في المنطقة، والإيزيديون هم أصحاب تاريخ قديم في التعايش المشترك مع الشعوب الأخرى في العراق، وأضاف: “تعرض الإيزيديون للمصائب والإبادات، وارتُكبت بحقهم 74 مجزرة، بسبب إيمانهم وعقيدتهم الخاصة، لذلك يتعرضون للهجمات والإبادات الجماعية”.

عن وضع النساء الإيزيديات والفيليات تحدثت الخبيرة في شؤون المرأة، دلشا عصمان، وأكدت أن النساء طالهن القسم الأكبر من الانتهاكات في جميع الإبادات بحق الإيزيديين والفيليين، وقالت: “تعرضت النساء الإيزيديات والشنكاليات للإبادات، ففي الإبادة التي ارتكبها داعش تم اختطاف وبيع 5 آلاف امرأة إيزيدية في الأسواق"، مضيفة "الآن نظمت النساء الإيزيديات أنفسهن في مجال الدفاع والحماية بشكل كبير، وكان لهن دور كبير في تحرير شنكال، وتملك نساء شنكال الآن القوة الكافية، حيث نظمن أنفسهن عبر الأكاديميات المقامة في شنكال التي ألهمت النساء كثيراً"، مشددة "إن لم تقم النساء الإيزيديات بتنظيم أنفسهن فسيتعرضن للإبادات دائماً، لذلك على المرأة تنظيم نفسها والحصول على حقوقها”.

(ف)