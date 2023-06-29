مؤتمر الإسلام الديمقراطي: الاستهزاء بعقائد الناس من أنواع الإرهاب

جاء ذلك خلال بيان أدلى به مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، على خلفية إهانة أحد المتطرفين للقرآن الكريم أمام المسجد الكبير في العاصمة السويدية ستوكهولم.

قال البيان في مستهله: "إن رسالة الأنبياء والحكماء في هذا العالم لا تتجاوز الاحترام والتقدير للآخر وإن كان مخالفاً لها".

وتابع: "إن مؤتمر الإسلامي الديمقراطي في شمال وشرق سوريا يدين بشدة إهانة أحد المتطرفين للقرآن الكريم الذي يُعدّ أقدس الأشياء عند المسلمين".

واعتبر البيان هذا "العمل استفزازياً ويؤدي إلى تشتيت المجتمع السويدي ويرسخ العداوة فيه والمعروف عنه المحبة والاحترام".

وشجب البيان "ذلك، فبدلاً من تعزيزه لمبادئ التعايش الوطني والإنساني بتهنئة المسلمين بعيدهم، قام بهذه الجريمة الاستفزازية، فإهانة عقائد الناس من أنواع من الإرهاب، وقد يكون أقساها؛ لأن معتقد الإنسان جزء من هويته وحريته، ولا يُسمح بالاعتداء عليه، كما يمنع الاعتداء على جسده".

وطالب البيان "بمحاسبة من قام بهذا العمل الشنيع وكل من يهين معتقدات أي طائفة، حسب لائحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

مؤكداً أن "الحرية منحة الخالق ويجب المحافظة عليها والذود عنها".

(سـ)