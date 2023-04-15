مؤتمر الإدارة الذاتية في شنكال يختتم أعماله بجملة قرارات

وعقد اليوم في ناحية سنون في المؤتمر الخامس للإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال بمشاركة 450 ضيفاً ومندوباً.

وتضمنت أعمال المؤتمر مناقشة والمصادقة على العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطي في شنكال. كما أجريت الانتخابات حيث تم انتخاب كل من جيهان جلو ونايف شمو كرئيسين مشتركين لمجلس الادارة الذاتية الديمقراطية في شنكال. كما تم انتخاب كل من حسين سعدو وخوخي دخيل نائبين للرئاسة المشتركة للمجلس. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة خلال المؤتمر على 101 عضوا من مجلس الشعب، المكون من ممثلين عن المجالس القروية، وممثلي مكونات شنكال، وممثلي مؤسسات ومنظمات شنكال. وتم أيضاً انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة.

واختتم المؤتمر أعماله بجملة قرارات منها:

الإعلان عن الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، الشهيد دجوار فقير، كرئيس مشترك دائم ومعنوي للإدارة الذاتية.

إعلان الشهداء حسن سعيد، عيسى، آزاد، بير جكو، شرزاد، آكر، أنور، زاغروس، محسن، إبراهيم درويش، فراشين، الشهيد منال، وشيروان شهداء العصر والمقاومة.

إعلان شهداء مشفى سكينية كرمز وشرف للعمل والوطنية.

بالنسبة للإبادة الإيزيدية، سواء في العراق أو على الساحة الدولية، يجب أن يتم العمل حتى يتم الاعتراف على أنها إبادة جماعية.

من أجل الاعتراف بالإدارة الذاتية لشنكال، يجب عقد اجتماع وحوار مع جميع الأطراف.

يجب اعتبار مشروع الإدارة الذاتية الذي أعده مجلس الادارة الذاتية لشنكال كحل ويجب أن يؤخذ كأساس في جميع الاجتماعات.

يجب رفض اتفاقية 9 أكتوبر بين حكومة كاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية ويجب تطوير الكفاح في هذا الاتجاه.

العمل من أجل تأسيس اتحاد لأهالي شنكال.

النضال من أجل حرية القائد آبو بكل الطرق.

اعتبار مام زكي ومام بشير على أنهما ركائز الاتفاق الإيزيدي.

هذا ومن المقرر أن يعقد يوم غد الاجتماع الأول لمجلس الادارة الذاتية الديمقراطية في شنكال وسيتم انتخاب الرئيسين المشتركين لمجلس شنكال التنفيذي وديوان المجلس التنفيذي.

(ك)