مؤتمر الأديان والمعتقدات: ندعم كافة الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها المشروعة

قيّم عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للأديان والمعتقدات، عبد الرحمن بدرخان، أعمال المؤتمر، في البداية لفت إلى الفارق والاختلاف بين أعمال المؤتمر الثاني والأول الذي عقد العام المنصرم في شمال وشرق سوريا، تحت عنوان "معاً ننشر رسالة السلام"، وقال "لقد تنوع المؤتمر بالمشاركة الملفتة لعدة طوائف ومذاهب دينية مختلفة من الخارج كالكاكائيين ورابطة آل البيت والزردشتين، والعالم أجمع أدرك حقيقة التقارب فيما بينهم لذلك انعقاد أمثال هذه الملتقيات تقرب الآراء وتوحد الأفكار وترسخ السلم الأهلي والتعايش المشترك".

وعقد المؤتمر الدولي الثاني للأديان والمعتقدات، في مدينة الحسكة، تحت عنوان "بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية"، برعاية ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا في شمال وشرق سوريا، على مدار يومي 8 و9 تموز الجاري، شارك فيه أكثر من 300 شخصية بين علماء دين، وممثلين عن الطوائف والمذاهب الدينية في شمال وشرق سوريا، والشرق الأوسط والعالم.

وأضاف عبد الرحمن بدرخان إنه "من خلال هذا المؤتمر توصل المشاركون إلى الحاجة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين واليهوديين والإيزيديين، لذلك يجب التعارف والتحاور، وفتح الأبواب للبحث عن نقاط اللقاء أكثر عن البحث عن مكامن الفراق، والبحث عن صيغة جديدة للحوار لمستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية".

وأوضح بدرخان أن ما يجمع الشعوب والأديان والمتعقدات أكثر ما يفرقها، وأن ما عاناه الشعب الكردي نتيجة معاهدة لوزان منافي للقيم الإنسانية، وقال: "لذلك اتفق المجتمعون على ضرورة عدم قبول حدوث اتفاقية لوزان جديدة، وأن يحصل الشعب الكردي على كامل حقوقه".

ونوه بدرخان أن من إحدى أهم النقاط التي اتفق عليها المجتمعون ضمن المؤتمر الثاني هو كسر العزلة المفروضة بحق القائد عبد الله أوجلان. ويحق لكل شعب التكلم بلغته والتفاخر بثقافته والعيش بحرية وسلام.

وأوضح بدرخان أن المشاركين اتفقوا على ضرورة دعم كافة الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها المشروعة.

وأكد أنه "ولترسيخ القيم والمبادئ التي تم التوقف عليها خلال المؤتمر سيتم العمل على توطيد العلاقات مع كافة المذاهب والطوائف الدينية في الخارج والتوصل إلى صياغة تشاركية تقرب كافة المعتقدات الدينية مع بعضها البعض؛ لترسيخ السلم الأهالي والعيش المشترك بين المكونات".

(م ح)

ANHA