مؤسستان دينيتان تستنكران استمرار هجمات الاحتلال على الأهالي ودور العبادة في شهر رمضان

وجاء ذلك، في بيان أصدره مكتب شؤون الأديان والمتعقدات بالتنسيق مع مؤتمر الإسلام الديمقراطي، إلى الرأي العام، حول استهداف جيش الاحتلال التركي دور العبادة خلال هجماته على شمال وشرق سوريا.

وشارك في البيان الذي قرئ من قبل عضو أكاديمية الإسلام الديمقراطي، منيس المويس، في مدينة قامشلو، أعضاء وعضوات مؤتمر الإسلام الديمقراطي، ومكتب شؤون الأديان، بالإضافة إلى طلاب من أكاديمية الإسلام الديمقراطي.

واستهل البيان بالقول: "الدولة التركية المتمثلة في حكومة العدالة والتنمية التي تدّعي الإسلام لا زالت مستمرة في هجماتها وتوغلها في قرى ومدن شمال وشرق سوريا، في هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والمغفرة مستهدفة المدنيين العزل، وشركة الكهرباء، ودور العبادة، والبنية التحتية، مما أدى إلى تهجير الآلاف من سكان المنطقة، تاركين خلفهم قراهم ومدنهم ومزارعهم، يعانون أشد الظروف المعيشية في خيم النازحين".

البيان ناشد المجتمع الدولي، وكافة منظمات حقوق الإنسان العالمية، والعالم الإٍسلامي "وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، ووضع حد للانتهاكات المستمرة من قبل الدولة التركية، وإعادة المهجرين إلى قراهم ومدنهم".

(ل م/ س ر)

ANHA