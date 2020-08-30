مؤسسة روج توسّع مشروعها الاستهلاكي بعد نجاحها في تأمين حاجات الأهالي

يرى أهالي مدينة ديرك أن أسعار الخضرة ومنتجات الألبان واللحوم في مؤسسة روج الاستهلاكية جيدة مقارنة مع السوق المركزي، ويبيّن الأهالي أن افتتاح المؤسسات الاستهلاكية من قبل الإدارة الذاتية خطوة جيدة.

وافتتحت مؤسسة روج الاستهلاكية بعد اتخاذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وخلية الأزمة قرارات بتنفيذ المشاريع الاقتصادية، عقب انهيار العملة المحلية السورية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ، والتلاعب والاستغلال من قبل التجار.

مؤسسة روج الاستهلاكية في ديرك أمنت الخضروات والفواكه بأسعار مقبولة مقارنة بالسوق المركزي، وأقامت نوعًا من التوازن في السوق، ومساعدة الطبقة المتوسطة، ووسع القائمون على المؤسسة المشروع ليضم بيع الألبان والأجبان وجميع أنواع اللحوم.

محمد حبش من أهالي ديرك كان يتبضع من المؤسسة، أوضح أن الأسعار في سوق الخضرة غالية مقارنة مع مؤسسة روج، حيث هناك تفاوت كبير في أسعار السلع، مضيفًا أن أسعار مؤسسة روج مقبولة.

وبدورهم أكد القائمون على مؤسسة روج أن الهدف من توسيع مؤسسة روج هو تأمين جميع مستلزمات الأهالي من الخضروات والفواكه واللحوم والأجبان والألبان، نظرًا لغلاء السلع الأساسية في السوق واستحكام التجار بالمواد والتلاعب بالأسعار.

وتابع القائمون على المؤسسة بالقول: إن توسيع المشروع جاء نتيجة إقبال الأهالي على شراء حاجياتهم، نتيجة انخفاض أسعار المواد التي تباع في المؤسسة مقارنة مع السوق المركزي، الأمر الذي أدى إلى توسيع المشروع وشراء المنتجات من الأهالي من أجبان وألبان ودبس البندورة والفليفلة وغيرها من المنتجات المحلية.

وأضاف القائمون على المشروع أن المؤسسة ستؤمن جميع أنواع اللحوم والأجبان وجميع مستلزمات الأهالي، وتأمين حاجياتهم بشكل يومي وبأسعار مقبولة لتخفيف العبء عن كاهل الأهالي.

هذا ويلتزم جميع المشرفين والقائمين على مؤسسة روج والأهالي باتخاذ التدابير الوقائية من ارتداء الكمامات ومسافات التباعد خلال عملية الشراء والبيع ضمن المؤسسة للحفاظ على سلامتهم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

(أ ب)

ANHA