مؤسسة كهرباء الدرباسية: غذّينا محطة علوك بالكهرباء لكن الاحتلال لم يضخ المياه

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بقطع مياه محطة علوك عن مدينة الحسكة وضواحيها، منذ أكثر من عام. وعقد وفد روسي اجتماعاً مع هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة بمحطة ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة بتاريخ 7 أيلول الجاري، بهدف مناقشة وضع محطة علوك، وتغذيتها بالكهرباء.

هذا وكانت هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة قد توصلت إلى اتفاق مع الاحتلال التركي ومرتزقته، عبر الوسيط الروسي، في كانون الثاني/ يناير عام 2020، على أن تغذي محطة الدرباسية محطة علوك بالكهرباء مقابل ضخ الاحتلال التركي المياه إلى مدينة الحسكة.

وأكد الرئيس المشترك لمحطة الكهرباء في ناحية الدرباسية، عزيز سليمان، أنهم غذّوا محطة علوك بالكهرباء مقابل ضخ المياه إلى مدينة الحسكة.

وبيّن سليمان "مرت 24 ساعة على تغذيتنا للمحطة بالكهرباء، دون ضخ المياه حتى هذه اللحظة".

وأكد سليمان أنهم ملتزمون بالاتفاقية التي جرت عبر الوسيط الروسي، إلا أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقته لا يلتزمون بها.

(أح/سـ)

ANHA