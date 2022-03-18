مؤسسة جرحى الحرب تدين جرائم الاحتلال التركي في عفرين

وقرأ البيان نائب الرئاسة المشتركة لمؤسسة جرحى الحرب في إقليم الفرات، ماموستا كوباني باللغة الكردية، والإداري، محمد خير باللغة العربية بحضور أعضاء المؤسسة، جاء فيه:

" باسم الأهالي وجرحى الحرب في إقليم الفرات، ندين احتلال مدينة المقاومة عفرين والجرائم التي ترتكب فيها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

أضاف البيان "لاقت هجمات دولة الاحتلال التركي الوحشية التي تمت بموافقة القوى الدولية الكبرى، مقاومة بطولية من قبل قوات سوريا الديمقراطية مدة 58 يوماً متواصلة".

طالب البيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بوضع حدّ لهذه الجرائم والأعمال التي ترتكبها هذه الدولة الفاشية، وإعادة السلام والطمأنينة إلى جميع المدن السورية، بما في ذلك مدينة عفرين، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم، وإشراك قواتنا وإدارتنا في شمال وشرق سوريا، في جميع المؤتمرات الدولية حتى نصل إلى سوريا لا مركزية وديمقراطية".

في الختام شدد البيان "مقاومة أهالي عفرين وقوات تحرير عفرين، مستمرة حتى تحرير عفرين ودحر الاحتلال منها، وجميع المدن التي احتلتها".

(ش س/ف)

ANHA