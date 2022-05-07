مؤسسة جرحى الحرب في منبج: كل شيء حققناه بالدماء لا نتخلى عنه إلا بالدماء

تحاول الدولة التركية ومرتزقتها بكل ما أوتيت من قوة النيل من مكتسبات شعب شمال وشرق سوريا، حيث أطلقت في الـ 17 من نيسان الفائت هجوماً على مناطق الدفاع المشروع وصعّدت هجماتها شمال وشرق سوريا منذ مطلع الشهر ذاته.

بالتوازي مع الهجمات التركية، بدأ الجيش العراقي بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوماً واسعاً على قضاء شنكال.

وحول هذا الموضوع، تحدث فرهاد كوباني عضو مؤسسة جرحى الحرب في منبج "في الآونة الأخيرة رأينا كيف كثف الاحتلال التركي هجماته على مناطق الدفاع المشروع، ومناطق روج آفا بكافة أنواع الأسلحة، وأيضاً بالطائرات المسيرة".

وأضاف: "نحن لا نقبل هذه الاعتداءات على مناطقنا، نحن من قدمنا 13ألف شهيد و11ألف جريح، ولا يروق للاحتلال التركي أن نعيش بأمن واستقرار، لذلك يقصف مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا بشكل مستمر".

ومن جانبه قال شنكال تركماني من أعضاء مؤسسة جرحى الحرب: "مازال الاحتلال التركي يستهدف نساء وأطفالاً مدنيين قاطنين في منازلهم، وما زالت الاعتداءات والانتهاكات على مناطق شمال وشرق سوريا، وعلى قرى مدينة منبج مستمرة بشكل يومي، بهدف تهجير الأهالي من منازلهم وتوسيع رقعة احتلاله من المناطق".

وندد شنكال في ختام حديثه بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكد بأنهم من حرر وضحى وقدم الشهداء في سبيل القضاء على داعش، هم أبناء هذه الأرض وهذه المدينة لذا هم أنفسهم سيواجهون الاحتلال أيضاً ويقضون عليه.

(ش س/ د)

ANHA