مؤسسة أولف تاو تحيي اليوم العالمي للغة الأم

تحت شعار "من يفقد لغته يفقد سبب وجوده"، وتزامنًا مع اليوم العالمي للغة الأم، الذي يصادف 21 شباط، نظمت مؤسسة أولف تاو السريانية ندوة حوارية في مدينة قامشلو، حول تاريخ اللغة السريانية والعلاقة التي تربط بين اللغة السريانية واللغة العربية.

وشارك في الندوة هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية الديمقراطية وحزب الاتحاد السرياني وأعضاء الجمعيات السريانية والكلدانية والآشورية.

بدأت الندوة بكلمة ألقاها الرئيس المشترك لمؤسسة أولف تاو جالينوس عيسى، حيث بيّن أن اللغة السريانية هي تطور وامتداد للغة المسمارية، وتابع: "سنعمل من خلال أخوة الشعوب في الحفاظ على كل اللغات التي تندثر في مناطقنا".

وأشار جالينوس عيسى، خلال حديثه عن قوانين منظمة اليونسكو، إلى أن يتعلم الطفل بلغته الأم، خلال السنوات الثلاث الأولى، للحفاظ على ثقافته وتاريخه وإرثه الثقافي، مثنيًا على دور الوسائل التي تحاول الحفاظ على اللغة السريانية، وكذلك مؤسسة أولف تاو التي تعمل على إعداد معلمين من مختلف المكونات العربية والكردية والسريانية من أجل تدريس اللغة السريانية.

وتطرق جالينوس خلال حديثه عن يوم اللغة الأم العالمي، وقال: "بعد أن تشكلت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، علمنا أن هناك يوم للغة، الإدارة التي أعطت الحق للشعوب التي كانت لغتها تؤول إلى الاندثار بالحفاظ على لغتها، لأنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على إرث وتاريخ وجغرافيا تلك الشعوب".

فيما ألقى معلم في مؤسسة أولف تاو، إيلي فيلو كلمة تحدث فيه عن تاريخ اللغة السريانية، مشيرًا إلى أن اللغة السريانية هي لغة سامية مشتقة من اللغة الآرامية.

وأضاف فيلو "شارك السريان في النهضة العربية، وخاصة زمن الخلافة العباسية التي قامت فيها حركة ترجمة واسعة، ولا توجد لغة إلا وأسهمت السريانية في تكوينها وتطويرها، وأعطتها رونقها وطرائقها، ومع انتشار اللغة العربية اختلطت الفصحى بالسريانية، مما خلق لهجات، ومن آثار السريانية في اللهجات العربية والعامية حذف الهمزة وإضافة الواو".

فيما أشارت الرئيسة المشتركة لمؤسسة أولف تاو، جوزفين صومي، خلال كلمة، إلى تاريخ اللغة السريانية.

هذا وتتبع مؤسسة أولف تاو لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعمل على إعداد المعلمين لتقديم الدروس باللغة السريانية إلى طلاب شمال وشرق سوريا.

(ه ع/ آ س)

ANHA