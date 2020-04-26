مؤسسة الزراعة في منبج تمنح التراخيص للمزارعين

وبدأت المؤسسة بتقديم التراخيص منذ الـ15 نيسان/أبريل الجاري، عن طريق اللجان الزراعية في الريف بعد الكشف على الأراضي المزروعة من قبل لجنة مكونة من مؤسسة الزراعة ومكتب المحروقات واللجنة الزراعية في الخط.

وتمنح التراخيص للمزارعين تمهيداً لتقديم مستلزمات الزراعة لهم من مازوت وسماد(اليوريا والسوبر فوسفات)، وفقاً للتراخيص التي تحدد طبيعة وكمية المساحات المزروعة.

وحددت مؤسسة الزراعة كمية 400 لتر من مادة المازوت للهكتار الواحد من الخضار الصيفية للمضخة العمودية شهرياً و50 ليتر للهكتار الواحد للأشجار المثمرة شهرياً، بالإضافة إلى أشجار الرمان والحور والعرائش فتعامل معاملة الخضار الصيفية.

ومنحت المؤسسة كمية 300 ألف لتر من مادة المازوت للمزارعين حتى الآن، بسعر 75 ليرة للتر الواحد، وما تزال عملية التوزيع مستمرة بالتوازي مع استمرار منح التراخيص.

وتمنح المؤسسة السماد بسعر 22000 ليرة سورية للكيس الواحد من اليوريا والسوبر فوسفات.

ويقول الإداري في مؤسسة الزراعة خالد الأوسو لوكالة ANHA بأن الإقبال على التراخيص جيد من قبل المزارعين لكن لم تتضح بعد بالنسبة لهم المساحة الكلية المزروعة كون أعمال التراخيص مازالت في بداياتها.

وبحسب الأوسو، فإن مساحة الأراضي المروية والمزروعة بالخضار الصيفية بلغت 3000 آلاف هكتار في مبنج العام الماضي.

ولفت الانتباه إلى أن المنطقة لم تشهد أية كوارث طبيعية هذا العام، وبالتالي فإن الإنتاج جيد والمزارعون بدأوا بقطف أنواع من الخضروات وتسويقها إلى أسواق المدينة.

(س ع/ج)

ANHA