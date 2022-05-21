مؤسسة الطاقة والاتصالات في الشدادي تباشر بالعمل لإعادة التيار للمنطقة الجنوبية للحسكة

تسببت العاصفة الغبارية التي ضربت عموم مناطق إقليم الجزيرة شمال وشرق سوريا، مساء يوم الأحد الماضي، بانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الجنوبية لمقاطعة الحسكة، التي تتغذى على محطة توليد طاقة الجبسة في ناحية الشدادي.

وأعادت الإدارية في مؤسسة الطاقة والاتصالات في ناحية الشدادي، ضحى الطراف، الأسباب لانهيار ثلاثة أبراج رئيسة تربط محطة جبسة لتوليد الطاقة الكهربائية مع محطة تحويل التيار الكهربائي في ناحية الشدادي، التي تغذي بدورها 8 خطوط رئيسة للمنطقة الجنوبية للحسكة، بسبب شدة العاصفة الغبارية التي ضربت المنطقة مساء الأحد المنصرم.

وبينت ضحى الطراف أن الورشات الفنية باشرت بالعمل على صيانة الأبراج المنهارة، وأن تأخر الإصلاح جاء بسبب قلة الآليات الهندسية، وانشغالها بإصلاح أعطال أخرى، أكبر مما شهدتها المنطقة الجنوبية من أعطال، من بينها إعادة نصب الأبراج التي تربط محطات الطاقة في سد الطبقة، بمحطة طاقة الحسكة.

وتحصل مدينة الشدادي وريفها على الكهرباء من محطة توليد الجبسة وتغذي ثمانية خطوط بالتيار الكهربائي بواقع من 6 إلى 8 ساعات بشكل يومي.

(أم)

ANHA