مؤسسة اللغة الكردية: حماية اللغة الكردية هو أساس تحقيق الوحدة الوطنية

بالتزامن مع عيد اللغة الكردية الذي يصادف يوم 15 أيار من كل عام، أصدرت مؤسسة اللغة الكردية في قامشلو بياناً، هنأت فيه هذه المناسبة على الجميع.

قرئ البيان من قبل الإدارية في مؤسسة اللغة الكردية كولي حسن خلال تجمع أمام مركز مؤسسة اللغة الكردية في قامشلو بحضور أعضاء وممثلين عن كل من "مؤسسة اللغة الكردية وإدارة مدارس مقاطعة قامشلو، وهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، ولجنة التربية والتعليم في مقاطعتي قامشلو وكوباني، وأعضاء أكاديمية الشهيد عكيد جيلو للاختصاصات ومناهج اللغة الطردية في إقليم الجزيرة".

البيان هنأ الشعب الكردي بمناسبة عيد اللغة الكردية، كما أكد على أهمية مواصلة النضال على صعيد تعزيز اللغة الكردية "نؤكد إصرارنا على المضي قدماً من أجل تطوير اللغة والأدب الكردي رغم جميع أشكال القمع والظلم والممارسات العنصرية، لأن "الالتفاف حول اللغة الكردية يشكل أساساً لتحقيق الوحدة الوطنية"، ولذلك فإن على جميع الكرد أن يكونوا بمثابة حلقة حول اللغة الكردية".

واستذكر البيان جميع شهداء الحرية ممثلين في شخص الشهداء فرزاد كمانكر وفيان آمارا وعكيد جيلو، كما ناشد جميع أنباء الشعب الكردي بالتصدي للدسائس والمؤامرات التي تحاك ضدهم "والالتفاف حول الهوية القومية، لنتمكن من تقديم وطن حر لأبنائنا في المستقبل".

(ك)

ANHA