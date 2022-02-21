مؤسسة اللغة الكردية(SZK) تعقد ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم

نظّمت مؤسسة اللغة الكردية ندوة تحت عنوان " إلى أي مرحلة وصلت اللغة الكردية في روج آفا"، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم المصادف لـ٢١ شباط. انعقدت الندوة في مركز (SZK) بمقاطعة قامشلو، بحضور الرئيسة المشترك لهيئة التربية والتعليم في شمال شرق سوريا نسرين دوكو، الباحث كوني رش، الصحفي خوشمان قادو، الناشر عبدالله شيخو، معلمين، مثقفين، كتاب، طلبة، ومحبي اللغة الكردية.

خلال الندوة تم مناقشة مستوى تقدم اللغة الكردية في روج آفا ومستقبل اللغة، في المجتمع وخصوصاً في مجال النشر، الإعلام والتعليم. كما تم مناقشة دور المثقفين والكتّاب في تطوير ثقافة التعليم في روج آفا.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. بعدها تحدث كوني رش مؤكداً أن أحلام مير جلادت بدرخان بتعلم الطلبة بلغتهم الأم تحققت في روج آفا. وقال:" خلال الأعوام الماضية تم افتتاح 3 مدارس باللغة الكردية في منطقة الجزيرة في روج آفا. لكن للأسف أغلقت المدارس بعد استقلال سوريا."

كما عبر كوني رش عن سعادته لرؤية كتابات طلبة جامعة روج آفا قائلاً:" كتاباتهم متطورة، إن شبابنا يكتبون شعراً جميلاً في عمر صغير. إنهم يحققون بإنجازاتهم هذه أحلام الأجداد والآباء"

تحدث أيضاً عبدالله شيخ وأشار إلى نقص عدد دور النشر والتوزيع في روج آفا رغم كل التقدم، والتي يبلغ عددها 3 فقط وأضاف:" رغم عدد دور النشر في باكور والتي هي تحت سيطرة الدولة وتصل إلى 26 داراً للنشر والتوزيع فإن طبع الكتب ونشرها قليل جداً من قبل المثقفين والكتاب."

أكد الصحفي خوشمان قادو أن التحدث باللغة الكردية مازال ركيكاً بعض الشيء. وهذا سيتطور بمرور السنوات وقدوم أجيال جديدة.

وشددت نسرين دوكو على أن شعب روج آفا وخاصة الشعب الكردي كان متعطشاً للغته وثقافته وكان بحاجة إلى التعلم باللغة الكردية. وقالت:" من خلال العمل المستمر عبر هذا التعليم إلى المنازل، ومن الطبيعي وجود سلبيات وإيجابيات لكل عمل، ولكننا لن ننظر أبداً إلى هذا العمل كعمل صغير."

أهمية تطوير اللغة الكردية

بين كوني رش أنه في المجال العملي من أجل تطوير اللغة الكردية في روج أفا الاتحادات والهيئات الحالية في روج آفا لا تعمل حسب اسمها. وقال:" كل مجموعة تابعة لمنظمة مختلفة. كما أن نشر الكتب الفلسفية والجغرافية والتاريخية قليل . تخرج من كل قرية لنا فكرة، لكن يجب التركيز على ثقافة التعليم بعدها."

الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال شرق سوريا نسرين دوكو، تحدثت عن ثقافة الدراسة في روج آفا قائلةً" إن ثقافة الدراسة في روج آفا ضعيفة نتيجة وجود النظام سابقاً ونشره لفكره. ووظيفتنا جميعاً تحطيم هذه الذهنية."

وبين الناشر عبدالله شيخو أن الأجيال الجديدة تتعلم باللغة الكردية وهذا الجيل بحاجة ماسة للكتب. وأضاف:" يجب تخصيص حصة خاصة في المدرسة من أجل تطوير ثقافة الدراسة، وزيادة عدد المكاتب في المدارس."

كما أكد الصحفي خوشمان قادو أن ترجمة الكتابة، الأقوال والأخبار باللغة الكردية لا تكتب بالعقلية الكردية. وهذه مشكلة حقيقية، وقال:" هناك ضرورة لتشكيل قاموس كردي خاص بمجال الإعلام."

(ر خ)

ANHA