مؤسسة اللغة الكردية تعلن دعمها لحملة اللغة الكردية في شمال كردستان

بتاريخ 21 شباط 2021 وبمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، أعلنت منصة اللغة الكردية وشبكة اللغة والثقافة الكردية في شمال كردستان خلال مؤتمر صحفي عن البدء بحملة لجمع التواقيع للمطالبة بجعل اللغة الكردية لغة رسمية ولغة التعليم في شمال كردستان.

بدأت الحملة تحت شعار "لتكن اللغة الكردية لغة رسمية ولغة التعليم". الفعاليات والتجمعات التي تنظم من قبل هذه الحملة يتم عرقلتها من قبل الشرطة التركية.

وحول الموضوع تحدثت الرئيسة المشتركة لمؤسسة اللغة الكردية SZK فيان جودي، لوكالتنا، وأوضحت أن أي شيء باللغة الكردية ممنوع في شمال كردستان في هذه المرحلة، وقالت:" البدء بحملة من أجل هذا الهدف مهم جدًّا".

وبينت فيان جودي أنهم في مؤسسة اللغة الكردية يرون أن حملة " لتكن الكردية لغة رسمية ولغة التعليم" خطوة مباركة، وتابعت بالقول:" نحن مع هذه الخطوة، ومستعدون لتقديم أي شيء يمكننا فعله، سنساند هذه الحملة حتى النهاية".

وأوضحت أن هذه الحملة يجب ألا تبقى محصورة بين أعضاء مراكز ومؤسسات اللغة ومن الضروري مشاركة الشعب فيها، وأضافت: "على الشعب الكردي أن يعي الخطر الذي يهدد لغتنا".

بعد عام 2016 أغلقت الدولة التركية ما يقارب 40 من مؤسسات اللغة الكردية ودور النشر الكردية في شمال كردستان. لفتت فيان إلى أنه قد تكون هناك قوانين للدولة التركية فيما يخص اللغة الكردية في شمال كردستان ولكن على أرض الواقع فإن أي شيء باللغة الكردية ممنوع.

وتابعت فيان حديثها بالقول:" تقول الدولة التركية في وثائقها الرسمية إنها افتتحت جامعات باللغة الكردية، ولكن الكرد يعلمون أنه يتم تكليف شخص واحد لتدريس اللغة الكردية في الجامعة خلال العام ولا يعطون المجال ليدرس الكرد بلغتهم".

وأوضحت فيان أن نجاح هذه الحملة سيكون ذا قيمة كبيرة بالنسبة للإنسانية وللعالم، وقالت:" الشعب الذي يعاني الظلم والاضطهاد منذ عشرات السنين سيتم إحياؤه من جديد".

وفي ختام حديثها، دعت الرئيسة المشتركة لمؤسسة اللغة الكردية، فيان جودي، الشعب الكردي وخاصة شعب شمال كردستان إلى الوقوف في وجه سياسات الدولة التركية.

(م)