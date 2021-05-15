مؤسسة اللغة الكردية بصدد إنجاز نتاجين جديدين

تأسست مؤسسة اللغة الكردية منذ عام 2003، من أجل العمل على تطوير اللغة الكردية، ولكن قمع واضطهاد حكومة دمشق حال دون افتتاح المؤسسة بشكل رسمي.

وبدأت مؤسسة اللغة الكردية بإعداد الأبحاث حول اللغة والأدب الكرديين على مستوى جميع أجزاء كردستان، وهي بصدد إنجاز هذا العمل قريبًا.

ومن الأبحاث التي تعمل عليها مؤسسة اللغة الكردية، بحث حول اللهجات الكردية، بالإضافة إلى بحث آخر حول الأدب الكردي، بحسب الرئيس المشترك لمؤسسة اللغة الكردية عزالدين سليمان: "نحن بصدد الانتهاء من إنجاز النتاجين المذكورين، حيث من المقرر أن يتم إنجازه العام الحالي، ليتم تقديمه إلى القطاع التعليمي والتربوي".

بعد قرار الإدارة الذاتية البدء بالتعليم باللغة الكردية في المدارس الرسمية، ساهمت مؤسسة اللغة الكردية منذ عام 2014 في إعداد المناهج الدراسية للطلاب، وفيما بعد وبعد تأسيس هيئة التربية والتعليم، تم إحالة مهمة إعداد المناهج إلى الإدارة الذاتية.

الرئيس المشترك لمؤسسة اللغة الكردية عزالدين سليمان قال إن مساعي حماية وتطوير اللغة الكردية كانت تتم حتى الآن من قبل بعض الأشخاص الغيورين على الكردية، ونحن الآن نسعى إلى تحويل هذه المساعي إلى عمل جماعي".

وقال سليمان: "للأدب الكردي العديد من الفروع والأقسام، ولكنها غير معروفة. فعندما يرغب أحد ما بالتعرف إلى الشعر الكردي، فإنه يجد صعوبة في ذلك، ونحن الآن نسعى من أجل إيجاد حل لهذه المشاكل والصعوبات".

'نتاجات مؤسسة اللغة الكردية'

في عام 2019 بدأت مؤسسة اللغة الكردية بإجراء الأبحاث والدراسات، وهي حاليًّا بصدد إنجاز نتاجين حول اللغة الكردية.

البحث اللغوي الذي تتكفل لجنة اللغة في مؤسسة الكردية بإنجازه، هو عبارة عن بحث حول اللهجات الكردية. ويقول عزالدين سليمان حول الموضوع: "نحن بصدد الانتهاء من إنجاز هذا البحث، وسوف يتم الانتهاء منه خلال العام الحالي".

وأضاف سليمان: "في هذا البحث نسعى إلى إعداد أرشيف غني، بهدف إعداد مخزون لغوي، والاستفادة منه بشكل جيد"، ونوه سليمان إلى أنهم لا يرغبون بأن تنحصر جهودهم على مستوى روج آفا فقط.

وفي إطار سعيها إلى تطوير الأدب واللغة الكردية، تعمل مؤسسة اللغة الكردية على التواصل مع باقي أجزاء كردستان وباقي دول العالم. وقال سليمان إنهم خلال هذا التواصل يناقشون الأبحاث والنتاجات التي يعملون عليها: "في المهجر لدينا تواصل مع المعهد الكردي في بلجيكا واستوكهولم والدانمارك. بالإضافة إلى التواصل مع المعهد الكردي في إسطنبول ووقف ميزوبوتاميا".

'اللهجات الكردية'

وأشار عزالدين سليمان إلى أن مؤسسة اللغة الكردية تسعى إلى تنظيم دروس بجميع اللهجات الكردية، وقال بهذا الصدد: "لأن هذا هو مطلب جميع المؤسسات وكذلك مطلب الشعب، وهذه المساعي سوف يزيل العديد من الاختلافات والفوارق".

كما أشار سليمان إلى أعضاء مؤسسة اللغة الكردية يتلقون التعليم باللهجات الصورانية والزازاكية عبر الانترنت.

'العمل على إنجاز قاموس كردستاني'

كما أشار عزالدين سليمان إلى أنهم بصدد إنجاز قاموس كردي كردي موسع، وقال: "نسعى إلى إنجاز قاموس كردستاني، نحن الآن نبحث في هذا الموضوع مع باقي المؤسسات والفعاليات".

ونوّه عزالدين سليمان إلى أن الجيل الحالي لا يعرف العديد من مفردات اللغة الكردية، وقال بهذا الصدد: "هناك نقص وضعف في مصطلحات اللغة الكردي في مجال الصناعة، ولكن بالمقابل، فإن اللغة الكردية ثرية وغنية بالمرادفات والمعاني في المجال الثقافي والطبيعة، ونحن نسعى إلى تطوير اللغة من هذه الناحية، بما يمكننا من إنجاز قاموس غني وموسع".

الرئيس المشترك لمؤسسة اللغة الكردية، عزالدين سليمان، هنأ في ختام حديثه الشعب الكردستاني بمناسبة يوم اللغة الكردية والذي يصادف الـ 15 من شهر أيار من كل عام.

ويحتفل الكرد في الفترة ما بين 15 – 22 أيار، بأسبوع اللغة الكردية، حيث يصادف يوم 15 أيار ذكرى صدور مجلة هاوار عام 1932.

وأصدر الأمير جلادت بدرخان مع عدد من أصدقائه في 15 أيار عام 1932 مجلة هاوار في مدينة دمشق، وصدر من المجلة 57 عددًا، وتوقفت عن الصدور في 15 آب عام 1943. وفي عام 2006 اعتبر يوم الـ 15 من شهر أيار عيد اللغة الكردية.

(ك)

ANHA