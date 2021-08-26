مؤسسة الجرحى في دير الزور: هجمات الاحتلال لن تزيدنا إلا قوة وثباتاً

وكانت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي قد استهدفت في الـ 22 من آب الجاري سيارة القيادي ذيب الأسود أثناء زيارته لدار الجرحى في قرية هيمو غرب مدينة قامشلو، ما أدى إلى إصابة القيادي بجروح وإصابة مدنيين اثنين من إداريي دار الجرحى.

وأدان الإداري في مؤسسة الجرحى، ياسر حسن عساف، "هذا العمل الإجرامي الذي قام به الاحتلال التركي باعتدائه على مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام وعلى الشمال السوري بشكل خاص".

وشدد على ضرورة "وضع حد للهجمات المتكررة على مناطقنا وردع الطاغية أردوغان لأن الجرائم التي يرتكبها لاإنسانية بحق شعبنا"، مبيّناً أن هدفها هو تهجير المدنيين من منازلهم.

وأشار إلى أن آخر جرائم تركيا المتكررة هي قصف تل تمر ومركز الجرحى في قامشلو، وقال: "حتى جرحانا الذين قدموا أغلى ما يملكون لدحر الإرهاب في بلادنا لم يسلموا من اعتداءات الطاغية أردوغان".

العساف طالب المجتمع الدولي بإدانة الاحتلال التركي على أعماله الإجرامية، وناشد منظمات حقوق الإنسان لوضع حد لهذه الهجمات ومحاسبة تركيا.

واختتم إداري مؤسسة الجرحى في دير الزور حديثه بتوجيه رسالة إلى رئيس الدولة التركية، قائلاً: "نحن جرحى الحرب نقول لأردوغان إن هجماتك هذه لن تحيدنا عن طريقنا طريق الحرية وأفعالك هذه لن تزيدنا إلا قوة، وإن قضيتنا ليست بسجن القائد أو بقصف نقاط فقط، وإنك كلما قصفت لن يزيدنا قصفك إلا ثباتاً".

(ع/ س ر)

ANHA