مؤسسة الإنشاءات تدعو أهالي باشور: قطع الطريق أمام ألاعيب الفاشية التركية

أصدرت مؤسسة الإنشاءات SAZAP بياناً حول الوضع في باشور كردستان وهجمات دولة الاحتلال التركي على باشور ومناطق الدفاع المشروع.

قرئ البيان أمام مبنى المؤسسة في مدينة قامشلو من قبل عضو مؤسسة الإنشاءات حسين إبراهيم.

وجاء في البيان:

" في الـ 25 من شهر نيسان اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي بالإبادة الأرمنية ونددت بالدولة التركية. في اليوم نفسه أجرى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اتصالاً هاتفياً مع أردوغان وأبلغه بالقرار.

بعد هذا الأمر بدأت الدولة التركية المحتلة وبموافقة جو بايدن بشن الهجمات على باشور كردستان.

منذ 40 يوماً يشنون الهجمات على قوات الكريلا بكل تقنياتهم وقوتهم ومرتزقتهم ويسعون للسيطرة على المناطق التي توجد فيها قوات الكريلا. في البداية فتح PDK بشكل استخباراتي الطريق أمام الدولة التركية المحتلة.

في الـ 40 يوماً الماضية لم تحقق الدولة الفاشية أي نتيجة لذلك تسعى من خلال إشراك PDK بشكل مباشر في الهجمات إلى توسيع الحرب الاحتلالية.

وقف شعب باشور كردستان في وجه هذه السياسة وأوقف المشاركة في الحرب، ولكن الدولة التركية لم تتوقف وتسعى من خلال التحريض إلى إدخال PDK الحرب ضد قوات الكريلا.

لذلك وضعت الألغام في طريق البيشمركة ومن جهة أخرى هاجمت مخمور ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

هناك الكثير من مثل هذه الأحداث في تاريخ كردستان وفي النهاية الخاسر هو شعب كردستان.

نحن كوطنيين كرد نطالب PDK أن يكون متيقظاً في هذا المجال، كما نطالب شعب باشور كردستان الوطني بعدم القبول بهذه السياسة وسد الطريق أمام هذه الألاعيب القذرة فهم يملكون القوة ويستطيعون الوقوف في وجه الهجمات وقطع الطريق أمام ألاعيب الدولة التركية الفاشية".

(م م)

ANHA